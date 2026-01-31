MENÜ
Dominic Walsh, Kapitän der Eispiraten Crimmitschau, befindet sich im Krankenhaus.
Dominic Walsh, Kapitän der Eispiraten Crimmitschau, befindet sich im Krankenhaus.
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Was zur Horrorverletzung von Kapitän Dominic Walsh bekannt ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist muss länger auf den erfahrenen Stürmer verzichten. Der 36-Jährige hat nach dem Trainingsunfall eine Nacht auf der Intensivstation verbracht. Die Suche nach Ersatz ist schwierig.

Mit großer Wahrscheinlichkeit müssen die Eispiraten Crimmitschau den Rest der Saison ohne ihren Kapitän absolvieren. Dominic Walsh hat sich beim Training am Donnerstag eine schwere Verletzung zugezogen. Der 36-Jährige befindet sich im Klinikum in Altenburg.
