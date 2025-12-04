Eispiraten Crimmitschau: Welche Sturmpartner zu Neuzugang Maxim Trépanier passen könnten

Eispiraten Crimmitschau
Beim Eishockey-Zweitligist steht ein kanadischer Stürmer vor seinem Debüt. Dadurch bieten sich Trainer Jussi Tuores gegen Landshut und in Bietigheim deutlich mehr Optionen für die Offensiv-Formationen.
Trickreich, schnell und flexibel. So beschreibt Maxim Trépanier selbst seinen Stil. Der 26-jährige Sturm-Neuzugang steht am Freitag vor seinem Debüt beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Seine Verpflichtung verschafft Trainer Jussi Tuores mehr Optionen für die Besetzung von drei ausgeglichenen Sturmreihen. Als naheliegend gilt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.