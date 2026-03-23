Besonders viele junge Anhänger zog es zur Abschlussfeier der Eispiraten Crimmitschau am Sonntag ins Kunsteisstadion. Neben zahlreichen Trikots haben die Spieler einen echten „Siegerschläger“ signiert.

Der erste Applaus, zu dem die Besucher des Abschlussfestes der Eispiraten Crimmitschau am Sonntagnachmittag aufgerufen wurden, „galt uns allen“, wie Aaron Frieß es ausdrückte. Denn wie der Mediensprecher betonte, war der Klassenerhalt in einer Saison mit einigen Höhen und auch vielen Tiefen eine Leistung, die Fans und Mannschaft gemeinsam...