Ralf Rollinger fällt mit einer Knieverletzung aus.
Ralf Rollinger fällt mit einer Knieverletzung aus. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Ralf Rollinger fällt mit einer Knieverletzung aus.
Ralf Rollinger fällt mit einer Knieverletzung aus. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Wie geht es mit Ralf Rollinger weiter?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten verpasst die komplette Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung. Auf was sich die Eispiraten-Verantwortlichen und der 21-Jährige verständigt haben.

Bevor sie begonnen hat, war die Saison für Ralf Rollinger schon wieder vorbei. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau hat sich im September eine schwere Knieverletzung zugezogen. Unter anderem ist das Kreuzband gerissen. Sein befristeter Vertrag bei den Eispiraten lief Ende September aus. Damit fällt der Profi – wie...
