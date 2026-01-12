MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Bild, das zur Situation in der Offensive passt: Stürmer Louis Brune liegt auf dem Eis.
Ein Bild, das zur Situation in der Offensive passt: Stürmer Louis Brune liegt auf dem Eis. Bild: A. Kretschel
Ein Bild, das zur Situation in der Offensive passt: Stürmer Louis Brune liegt auf dem Eis.
Ein Bild, das zur Situation in der Offensive passt: Stürmer Louis Brune liegt auf dem Eis. Bild: A. Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau wirbeln Sturmreihen durcheinander: Umstellungen bringen nicht den gewünschten Effekt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau rutscht in der Tabelle auf den achten Platz ab. Den Westsachsen fehlt das „Secondary Scoring“. Was Trainer Jussi Tuores gegen Regensburg alles probiert hat.

Fünf Tore in 180 Minuten. Der Offensive der Eispiraten Crimmitschau fehlt zum Start ins neue Jahr die Durchschlagskraft. Deshalb ging das Heimspiel am Sonntag gegen die Eisbären Regensburg mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Kapitän Dominic Walsh und Co. rutschten auf den achten Platz ab. Was Trainer Jussi Tuores mit Blick auf die Umstellungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen mit 5:3 gegen Bad Nauheim: Verteidiger präsentieren sich mit Torjäger-Qualitäten
Hier jubeln die Eispiraten Crimmitschau über die 1:0-Führung durch Gregory Kreutzer.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen Fans am zweiten Weihnachtsfeiertag ein perfektes Geschenk beschert. Vier der fünf Eispiraten-Treffer gingen auf das Konto von Abwehrspielern.
Holger Frenzel
21.12.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau gewinnen in Verlängerung: Dylan Wruck macht mit Handgelenkschuss den 2:1-Sieg perfekt
Hier jubeln die Eispiraten über den Ausgleich in der 59. Minute.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat wichtige Punkte im Kampf um die Play-offs eingefahren. Die Partie gegen Kaufbeuren entwickelte sich vor 3830 Zuschauern zur Geduldsprobe. Der Sieg-Torschütze sagt zur Unterstützung: „Das Stadion ist einfach atemberaubend.“
Holger Frenzel
09:52 Uhr
7 min.
"One Battle After Another" räumt bei Golden Globes ab
Sara Murphy (l-r), Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson und Chase Infiniti von "One Battle After Another".
Der bissige Politthriller "One Battle After Another" ist der große Gewinner bei den Golden Globes. Hollywood-Megastar Timothée Chalamet freut sich nach vielen Nominierungen über seinen ersten Preis.
Barbara Munker, dpa
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
10:00 Uhr
2 min.
Starkes Tennis-Comeback in Lettland: Alexander Kreller beendet ITF-Turnier auf Rang 2
Erfolgreiches Comeback: Alexander Kreller vom Freiberger HTC.
Nach acht Monaten ohne Wettkampf hat sich der langjährige Tennischef des Freiberger HTC bei der Masters Tour in Jürmala bis ins Finale vorgespielt. Nur ein Franzose war am Ende stärker.
Steffen Bauer
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
Mehr Artikel