Eispiraten-Keeper Kevin Reich konnte dem Puck in dieser Szene, die das 1:0 durch Krefelds Jonathan Matsumoto zeigt, nur hinterherschauen.
Bild: IMAGO/osnapix
Eispiraten-Keeper Kevin Reich konnte dem Puck in dieser Szene, die das 1:0 durch Krefelds Jonathan Matsumoto zeigt, nur hinterherschauen.
Eispiraten-Keeper Kevin Reich konnte dem Puck in dieser Szene, die das 1:0 durch Krefelds Jonathan Matsumoto zeigt, nur hinterherschauen. Bild: IMAGO/osnapix
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau zeigen beim Spitzenreiter einen couragierten Auftritt
Redakteur
Von Anika Zimny
Gegen den souveränen Tabellenführer Krefeld präsentierten sich die Westsachsen am Freitagabend weitestgehend auf Augenhöhe. Eines konnten sie aber nicht kompensieren.

Einen couragierten Auftritt haben die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend gezeigt, am Ende aber kehrte der Eishockey-Zweitligist mit einer im Vorfeld durchaus zu erwartenden Niederlage vom Spiel bei den Krefeld Pinguinen zurück. Für die Gastgeber war der 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)-Erfolg vor rund 6000 Zuschauern in der Yayla-Arena der zehnte Sieg...
