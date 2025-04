Eispiraten Crimmitschau zeigen nach Rekordspiel im zweiten Playdown-Duell in Regensburg zu wenig Torgefahr

Nach dem ersten Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt ist die Serie der Westsachsen ausgeglichen. Welchen Spieler sich Trainer Jussi Tuores besonders anschauen dürfte in den nächsten Tagen.

Die Eispiraten Crimmitschau müssen in der ersten Playdown-Runde im Kampf um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey-Liga 2 mindestens bis in Spiel 5 gehen. Nachdem sich die Westsachsen am Freitagabend in einem denkwürdigen Heimspiel nach 102 Minuten knapp 3:2 gegen die Eisbären Regensburg durchsetzen konnten, verloren sie das zweite Duell...