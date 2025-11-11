Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz. Zwei Kontrahenten haben den Trainer gewechselt.
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz. Zwei Kontrahenten haben den Trainer gewechselt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz. Zwei Kontrahenten haben den Trainer gewechselt.
Die Eispiraten Crimmitschau stehen auf dem sechsten Platz. Zwei Kontrahenten haben den Trainer gewechselt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau: Zwei Kontrahenten befinden sich auf Trainersuche
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaufbeuren und Freiburg nutzen die Länderspielpause für einen Neuanfang hinter der Bande. Übernimmt ein Ex-Crimmitschauer (vorübergehend) das Kommando?

Zwei Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) ziehen nach einem enttäuschenden Saisonstart die Reißleine: Der ESV Kaufbeuren und der EHC Freiburg trennten sich in der Länderspielpause von ihren Trainern. In Kaufbeuren musste der erst im Sommer verpflichtete Todd Warriner gehen. „Er konnte die Mannschaft leider nicht in der erhofften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
30.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau suchen Verstärkung für Offensive: So liefen die Hintergrund-Verhandlungen mit Colin Smith
Bei den Eispiraten Crimmitschau läuft die Suche nach Verstärkung für die Offensive.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich intensiver als bisher vermutet mit der Rückholaktion beschäftigt. Wo Jussi Tuores noch Handlungsbedarf sieht und wen Ronny Bauer mit einem Vertrag ausstatten würde.
Holger Frenzel
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
29.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Mirko Sacher so etwas wie die Lebensversicherung für die Abwehr ist
Mirko Sacher nimmt eine ganz wichtige Rolle in der Abwehr der Eispiraten Crimmitschau ein. Er trifft am Wochenende auf zwei Ex-Clubs.
Der Eishockey-Zweitligist trifft am Freitag auf das Schlusslicht aus Freiburg. Der 33-jährige Routinier blickt mit einem „komischen Gefühl“ auf das Spiel gegen den Verein, wo seine Karriere begann.
Holger Frenzel
Mehr Artikel