Eispiraten Crimmitschau: Zwischen Weihnachten und Silvester kommt es zu einem Derby - Bewegung bei der Kaderplanung

Der Eishockey-Zweitligist startet mit einem Heimspiel gegen Krefeld in die Saison 2025/26. Fans müssen für Tickets dann tiefer in die Tasche greifen. Welche Gegner rund um den Jahreswechsel auf das Team von Trainer Jussi Tuores warten.

Die ersten Eckdaten für den Spielplan in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) stehen fest. Die Eispiraten Crimmitschau starten am 19. September mit einem Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine in die Saison 2025/26. Zwei Tage später folgt ein Auswärtsspiel in Kaufbeuren. Das steht nach der Live-Auslosung fest, die am Mittwochabend erfolgt ist.