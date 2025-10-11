Erst Shutout, dann Smartphone: Was Eispiraten-Keeper Kevin Reich derzeit nervöser macht als die Schüsse der Gegner

Der im Sommer nach Crimmitschau gewechselte Torhüter ist bisher ein starker Rückhalt für den Eishockey-Zweitligisten. Das ist im Moment aber nicht der Hauptgrund für eine kleine Sonderbehandlung.

Die Schüsse der Regensburger Spieler brachten Kevin Reich am Freitagabend nicht aus der Ruhe. Ruhig und abgeklärt agierte der Keeper der Eispiraten Crimmitschau über die gesamten 60 Minuten im Heimspiel des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen, war in brenzligen Situationen stets zur Stelle und damit einer der Hauptgründe für den klaren...