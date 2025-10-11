Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Reich entschärfte in dieser Szene aus dem ersten Drittel einen Alleingang des Regensburgers Nikola Gajovsky. Das gelang dem Eispiraten-Keeper auch mit allen anderen Schüssen der Gäste.
Kevin Reich entschärfte in dieser Szene aus dem ersten Drittel einen Alleingang des Regensburgers Nikola Gajovsky. Das gelang dem Eispiraten-Keeper auch mit allen anderen Schüssen der Gäste. Bild: Andreas Kretschel
Kevin Reich entschärfte in dieser Szene aus dem ersten Drittel einen Alleingang des Regensburgers Nikola Gajovsky. Das gelang dem Eispiraten-Keeper auch mit allen anderen Schüssen der Gäste.
Kevin Reich entschärfte in dieser Szene aus dem ersten Drittel einen Alleingang des Regensburgers Nikola Gajovsky. Das gelang dem Eispiraten-Keeper auch mit allen anderen Schüssen der Gäste. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Erst Shutout, dann Smartphone: Was Eispiraten-Keeper Kevin Reich derzeit nervöser macht als die Schüsse der Gegner
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der im Sommer nach Crimmitschau gewechselte Torhüter ist bisher ein starker Rückhalt für den Eishockey-Zweitligisten. Das ist im Moment aber nicht der Hauptgrund für eine kleine Sonderbehandlung.

Die Schüsse der Regensburger Spieler brachten Kevin Reich am Freitagabend nicht aus der Ruhe. Ruhig und abgeklärt agierte der Keeper der Eispiraten Crimmitschau über die gesamten 60 Minuten im Heimspiel des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen, war in brenzligen Situationen stets zur Stelle und damit einer der Hauptgründe für den klaren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.
Eckhard Sommer
10.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau lassen gegen Regensburg nichts anbrennen und sorgen für eine Premiere
Eispiraten-Torhüter Kevin Reich war am Freitagabend einmal mehr der sichere Rückhalt der Eispiraten Crimmitschau.
Im Duell der beiden abwehrstärksten Mannschaften der DEL 2 waren Tore am Freitagabend zwar fast Mangelware. Wen die Fans der Westsachsen dafür am Ende vor allem feierten.
Anika Zimny
12.10.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Vier Tore bei der Düsseldorfer EG bringen trotz großer Fan-Unterstützung keine Punkte
Eispiraten-Stürmer Corey Mackin (rechts) scheitert in dieser Szene an DEG-Torhüter Ryan Bednard.
Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ist der Eishockey-Zweitligist am Sonntag in Unterzahl auf die Verliererstraße geraten. Denis Shevyrin verbrachte fünf Minuten am Stück auf der Strafbank.
Monty Gräßler
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel