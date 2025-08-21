Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stürmer Ralf Rollinger steht bei den Eispiraten Crimmitschau im Fokus. Er hat nur einen befristeten Vertrag.
Stürmer Ralf Rollinger steht bei den Eispiraten Crimmitschau im Fokus. Er hat nur einen befristeten Vertrag. Bild: Andreas Kretschel
Stürmer Ralf Rollinger steht bei den Eispiraten Crimmitschau im Fokus. Er hat nur einen befristeten Vertrag.
Stürmer Ralf Rollinger steht bei den Eispiraten Crimmitschau im Fokus. Er hat nur einen befristeten Vertrag. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
„Es ist eine gesunde Motivation“: Ralf Rollinger von den Eispiraten Crimmitschau über seinen Probevertrag
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist hat den Stürmer nur mit einem bis Ende September befristeten Vertrag ausgestattet. Trainer Jussi Tuores bezeichnet den 21-Jährigen als „guten Kerl“. Was hinter der Einschätzung steckt.

Viel Zeit, um die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren, bleibt nicht. Ralf Rollinger ist beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau bisher nur mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet, der bis Ende September läuft. „Ich weiß, was ich kann. Der Vertrag gibt beiden Seiten die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen“, sagt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
07.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau und der Kader für die neue Saison: Was Hoffnung macht, welche Risiken bestehen und wer im Sturm zusammenpasst
Corey Mackin nimmt eine Schlüsselrolle in der Eispiraten-Offensive ein.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen gibt es einen personellen Umbruch – vor allem in der Offensive, wo sich fünf torgefährliche Stürmer verabschiedet haben. Eine erste Einschätzung zun neuen Team.
Holger Frenzel
23.08.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau: Freude über Mackin-Doppelpack wird von Shevyrin-Verletzung getrübt
Corey Mackin (rotes Trikot) steuerte zwei Tore zum Eispiraten-Sieg bei.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat das Testspiel gegen Selb mit 3:1 gewonnen. Mehr als 2.000 Zuschauer verfolgten den ersten Auftritt im Kunsteisstadion im Sahnpark. Welche Stammkräfte fehlten.
Holger Frenzel
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel