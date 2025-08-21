„Es ist eine gesunde Motivation“: Ralf Rollinger von den Eispiraten Crimmitschau über seinen Probevertrag

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist hat den Stürmer nur mit einem bis Ende September befristeten Vertrag ausgestattet. Trainer Jussi Tuores bezeichnet den 21-Jährigen als „guten Kerl“. Was hinter der Einschätzung steckt.
Viel Zeit, um die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren, bleibt nicht. Ralf Rollinger ist beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau bisher nur mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet, der bis Ende September läuft. „Ich weiß, was ich kann. Der Vertrag gibt beiden Seiten die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen“, sagt der...
