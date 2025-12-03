Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorfreude auf den Retro-Day am Freitag: Der ehemalige Kapitän Stefan Steinbock mit Meisterpokal und Eispiraten-Pressesprecher Aaron Frieß mit extra angefertigten Trikots.
Vorfreude auf den Retro-Day am Freitag: Der ehemalige Kapitän Stefan Steinbock mit Meisterpokal und Eispiraten-Pressesprecher Aaron Frieß mit extra angefertigten Trikots.
Eispiraten Crimmitschau
Fast wie beim Klassentreffen: Viele ETC-Cracks aus der Saison 1999/2000 kommen am Freitag in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau organisiert einen Retro-Day. Zusagen von Ralf Kösling, Tomas Bartoska und Co. sorgen für Freude. Es gibt passende Musik und extra angefertigte Trikots. Folgt ein Comeback von Frank Hübschmann am Mikro?

Die Trikots von Torhüter Ralf Kösling und Stürmer Stefan Steinbock hängen unter dem Hallendach. Verteidiger Michael Maaß mit mehr als 500 Einsätzen und Stürmer Mike Losch mit mehr als 350 Einsätzen gehören in die Kategorie der Urgesteine. Offensivmann Tomas Bartoska nimmt in der ewigen Scorerliste den elften Platz ein. Die genannten und...
