HC Glauchau/Meerane erhöht die Ticketpreise: Was Fans zu den Heimspielen in der Saison 2025/26 wissen müssen

Eispiraten Crimmitschau
Erwachsene zahlen künftig 8 Euro für eine Eintrittskarte. Vor den HC-Spielen tanzen wieder die Meeta-Girls. Mittelfristig soll es eine Erweiterung des Catering-Angebotes geben.
Mit 250 bis 300 Besuchern kalkuliert der HC Glauchau/Meerane im Schnitt pro Heimspiel in der Handball-Regionalliga. Nach dem Sieg in Aschersleben folgt am Samstag (ab 17 Uhr) das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Delitzsch. Was Fans wissen müssen.
