„Ich bin bei 93,3 Prozent“: So lief das Comeback von Ladislav Zikmund bei den Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten Crimmitschau
Der Eishockey-Zweitligist hat früher als gedacht eine Option für die Offensive. Der Tscheche spricht über einen Wechselfehler und erklärt, warum die Ergebnisse der Konkurrenz nur eine Nebenrolle spielen.
Gelungene Aktionen in der Offensive und ein unnötiger Wechselfehler an der Bank: So lässt sich das Comeback von Ladislav Zikmund beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau zusammenfassen. Der Tscheche, der 71 Tage aufgrund eines Bruchs im Handbereich pausieren musste, stand am Sonntag beim 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)-Sieg nach...
