Interview mit Eispiraten-Rekordhalter Dominic Walsh: Wie lange spielen Sie noch als Eishockey-Profi?

Crimmitschau. Meilenstein für Dominic Walsh (36): Der Allrounder kann am Freitag mit seinem 670. Einsatz zum Rekordhalter beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau avancieren. Im Interview nominiert er seinen eigenen Allstar-Block und verrät das Geheimnis für seine mentale Stärke.

Freie Presse: Sie dürfen ehemalige und aktuelle Eispiraten-Akteure für einen Allstar-Block nominieren. Wer würde neben Dominic Walsh dazugehören?