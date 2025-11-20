Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Johannes Schmid stürmt bei den Eispiraten Crimmitschau aktuell mit Louis Brune und Denis Shevyrin.
Johannes Schmid stürmt bei den Eispiraten Crimmitschau aktuell mit Louis Brune und Denis Shevyrin.
Eispiraten Crimmitschau
„Jedes Spiel ist ein Test, den man nach einer Trainingswoche absolvieren muss“: Feuertaufe für Talente der Eispiraten Crimmitschau
Von Holger Frenzel
Die personelle Lage beim Eishockey-Zweitligisten bleibt angespannt. Alexander Vladelchtchikov und Johannes Schmid übernehmen deshalb mehr Verantwortung. Welche Mentoren helfen dem Duo ganz besonders?

Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Leistungsträgern müssen junge Cracks beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau mehr Verantwortung übernehmen. Beim 5:2-Sieg am Dienstag in Düsseldorf verteidigte Alexander Vladelchtchikov (20 Jahre) in der zweiten Reihe neben Gregory Kreutzer. Johannes Schmid (21 Jahre), der im Sommer den...
