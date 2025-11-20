„Jedes Spiel ist ein Test, den man nach einer Trainingswoche absolvieren muss“: Feuertaufe für Talente der Eispiraten Crimmitschau

Die personelle Lage beim Eishockey-Zweitligisten bleibt angespannt. Alexander Vladelchtchikov und Johannes Schmid übernehmen deshalb mehr Verantwortung. Welche Mentoren helfen dem Duo ganz besonders?

Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Leistungsträgern müssen junge Cracks beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau mehr Verantwortung übernehmen. Beim 5:2-Sieg am Dienstag in Düsseldorf verteidigte Alexander Vladelchtchikov (20 Jahre) in der zweiten Reihe neben Gregory Kreutzer. Johannes Schmid (21 Jahre), der im Sommer den...