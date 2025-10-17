Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Eispiraten Crimmitschau haben in Landshut wie zuletzt schon in Düsseldorf (Foto) vier Tore bejubeln können. Beim Spitzenreiter brachte das am Freitagabend drei Punkte ein.
Die Eispiraten Crimmitschau haben in Landshut wie zuletzt schon in Düsseldorf (Foto) vier Tore bejubeln können. Beim Spitzenreiter brachte das am Freitagabend drei Punkte ein. Bild: Imago
Eispiraten Crimmitschau
Jubel bei den Eispiraten Crimmitschau: Dominic Walsh und Co. drehen das Spiel beim Spitzenreiter
Von Monty Gräßler
4:3-Sieg nach 1:3-Rückstand: Der Eishockey-Zweitligist hat am Freitagabend beim EV Landshut eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Beide Trainer lobten hinterher die Leistung der Westsachsen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der Deutschen Eishockeyliga 2 am Freitagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Westsachsen kamen bei Spitzenreiter EV Landshut zu einem 4:3-Erfolg, obwohl sie nach dem zweiten Drittel noch 1:3 hinten gelegen hatten. In der Tabelle verbesserte sich die Mannschaft damit auf Platz 4, während Landshut die Kassel...
