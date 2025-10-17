Jubel bei den Eispiraten Crimmitschau: Dominic Walsh und Co. drehen das Spiel beim Spitzenreiter

Eispiraten Crimmitschau
4:3-Sieg nach 1:3-Rückstand: Der Eishockey-Zweitligist hat am Freitagabend beim EV Landshut eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Beide Trainer lobten hinterher die Leistung der Westsachsen.
Die Eispiraten Crimmitschau haben in der Deutschen Eishockeyliga 2 am Freitagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Westsachsen kamen bei Spitzenreiter EV Landshut zu einem 4:3-Erfolg, obwohl sie nach dem zweiten Drittel noch 1:3 hinten gelegen hatten. In der Tabelle verbesserte sich die Mannschaft damit auf Platz 4, während Landshut die Kassel...
