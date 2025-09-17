Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Für die Eispiraten Crimmitschau beginnt die neue Saison am Freitag mit einem Heimspiel gegen Krefeld.
Für die Eispiraten Crimmitschau beginnt die neue Saison am Freitag mit einem Heimspiel gegen Krefeld. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Eispiraten Crimmitschau
Kommentar zu den Eispiraten Crimmitschau: Bei Fehlstart droht gefährlicher Abwärtsstrudel
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Suche nach Verstärkungen hat letzte Saison zu lange gedauert. Bei Bedarf müssen die Verantwortlichen schneller reagieren und notfalls zeitig einen fünften Legionär holen, sagt Redakteur Holger Frenzel

Trotz aller Unkenrufe: Der Kader der Eispiraten Crimmitschau verfügt über ausreichend Potential, um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) zu schaffen. Dafür muss aber alles passen – von der Einstellung der Cracks über die effektiven Special-Teams bis hin zum zuverlässigen Torhüter-Duo, wo die Westsachsen mit Kevin...
