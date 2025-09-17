Kommentar zu den Eispiraten Crimmitschau: Bei Fehlstart droht gefährlicher Abwärtsstrudel

Eispiraten Crimmitschau
Die Suche nach Verstärkungen hat letzte Saison zu lange gedauert. Bei Bedarf müssen die Verantwortlichen schneller reagieren und notfalls zeitig einen fünften Legionär holen, sagt Redakteur Holger Frenzel
Trotz aller Unkenrufe: Der Kader der Eispiraten Crimmitschau verfügt über ausreichend Potential, um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) zu schaffen. Dafür muss aber alles passen – von der Einstellung der Cracks über die effektiven Special-Teams bis hin zum zuverlässigen Torhüter-Duo, wo die Westsachsen mit Kevin...
