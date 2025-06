Ladislav Zikmund bleibt bei den Eispiraten Crimmitschau: Warum der Tscheche auf einen deutschen Pass hoffen kann

Der Eishockey-Zweitligist plant nach einer durchwachsenen Saison weiter mit dem 30-jährigen Stürmer, der das Ausländerkontingent belastet. Kann sich daran kurz- oder mittelfristig etwas ändern?

Ladislav Zikmund geht in seine dritte Saison bei den Eispiraten Crimmitschau. Dort hat sich der Tscheche bisher in unterschiedlicher Verfassung präsentiert: Starken Auftritten in der Serie 2023/24, als es bis ins Halbfinale ging, folgte eine schwierige Spielzeit 2024/25, in welcher erst in den Play-downs der Klassenerhalt gesichert werden konnte....