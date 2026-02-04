MENÜ
Dominic Walsh fällt für den Rest der Saison aus. Der Kapitän der Eispiraten Crimmitschau ist wieder zuhause.
Dominic Walsh fällt für den Rest der Saison aus. Der Kapitän der Eispiraten Crimmitschau ist wieder zuhause.
Eispiraten Crimmitschau
„Mischung aus großer Angst und der Gewissheit, dass wir es schaffen“: So geht es Dominic Walsh von den Eispiraten Crimmitschau
Von Holger Frenzel
Der 36-jährige Eishockey-Profi hat das Krankenhaus verlassen. Er muss nicht operiert werden, fällt aber für drei Monate aus. Was die letzten Tage für ihn und seine Familie bedeutet haben.

Eine Halswirbelverletzung bedeutet für Dominic Walsh das vorzeitige Saisonende. Der Kapitän des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau muss eine dreimonatige Pause einlegen. Er wurde mehrere Tage im Klinikum in Altenburg durchgecheckt, die Nacht von Donnerstag zu Freitag der vergangenen Woche verbrachte der 36-Jährige auf der...
