Nach Referee-Patzer: Eispiraten Crimmitschau schicken Zusatzmeldung an die DEL 2

Bei der 1:3-Niederlage in Bietigheim ist den Unparteiischen ein folgenschwerer Lapsus unterlaufen. Welcher Punkt den Eispiraten-Verantwortlichen sauer aufstößt.

Ihr Unverständnis über Schiedsrichterentscheidung haben die Eispiraten Crimmitschau nach der 1:3-Niederlage bei den Steelers Bietigheim in einer Zusatzmeldung zum Ausdruck gebracht. Sie ging an die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL 2). Dort reagieren die Verantwortlichen mit Selbstkritik – aufgrund eines Fehlers der Referees.