Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neben Mario Scalzo hätte in der Schlussphase ein zweiter Eispiraten-Spieler auf der Strafbank sitzen müssen.
Neben Mario Scalzo hätte in der Schlussphase ein zweiter Eispiraten-Spieler auf der Strafbank sitzen müssen. Bild: IMAGO/Eibner
Neben Mario Scalzo hätte in der Schlussphase ein zweiter Eispiraten-Spieler auf der Strafbank sitzen müssen.
Neben Mario Scalzo hätte in der Schlussphase ein zweiter Eispiraten-Spieler auf der Strafbank sitzen müssen. Bild: IMAGO/Eibner
Eispiraten Crimmitschau
Nach Referee-Patzer: Eispiraten Crimmitschau schicken Zusatzmeldung an die DEL 2
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 1:3-Niederlage in Bietigheim ist den Unparteiischen ein folgenschwerer Lapsus unterlaufen. Welcher Punkt den Eispiraten-Verantwortlichen sauer aufstößt.

Ihr Unverständnis über Schiedsrichterentscheidung haben die Eispiraten Crimmitschau nach der 1:3-Niederlage bei den Steelers Bietigheim in einer Zusatzmeldung zum Ausdruck gebracht. Sie ging an die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL 2). Dort reagieren die Verantwortlichen mit Selbstkritik – aufgrund eines Fehlers der Referees.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
25.11.2025
2 min.
„Wir müssen warten, bis alle Unterschriften unter den Verträgen sind“: Teammanager Ronny Bauer zur Kommunikationsstrategie der Eispiraten Crimmitschau
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau.
In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Spielerkarussell. Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Die Personalentscheidung haben die Eispiraten am Dienstagvormittag bestätigt – mit Verspätung.
Holger Frenzel
07.12.2025
2 min.
In der entscheidenden Phase zu passiv: Eispiraten Crimmitschau verlieren Auswärtsspiel in Bietigheim
Das Foto zeigt Corey Mackin (rotes Trikot) bei einem Bully im Heimspiel gegen Bietigheim. Am Sonntag erzielte er auswärts den zwischenzeitlichen Ausgleich für Crimmitschau.
Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg hat seine Heimstärke auch gegen die Westsachsen untermauert. Denn der Ausgleichstreffer von Corey Mackin ließ die vielen mitgereisten Fans nur kurz hoffen.
Monty Gräßler
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
Mehr Artikel