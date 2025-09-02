Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dominic Walsh ist neuer Kapitän der Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Dominic Walsh ist neuer Kapitän der Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Neuer Kapitän für die Eispiraten Crimmitschau: Dominic Walsh trägt das „C“ auf dem Trikot
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Trainer haben den 36-jährigen Routinier zum Kapitän ernannt. Die Aufgaben der Vize-Kapitäne übernehmen Corey Mackin und Denis Shevyrin.

Crimmitschau.

Dominic Walsh führt die Eispiraten Crimmitschau als Kapitän in die Saison 2025/26. Der 36-Jährige tritt damit die Nachfolge des nach Landshut gewechselten Tobias Lindberg an.

Trainer Jussi Tuores und Co-Trainer Esbjörn Hofverberg trafen gemeinsam die Entscheidung. „Es ist für mich eine große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Ich spiele nun schon seit vielen Jahren hier, Crimmitschau ist mit meiner Familie längst zu unserer Heimat geworden“, wird Dominic Walsh in einer Eispiraten-Pressemitteilung zitiert. Er trägt seit 2013 das Eispiraten-Trikot und kann – im Optimalfall im Dezember – André Schietzold als Rekordspieler ablösen.

Unterstützung gibt es von den Assistenzkapitänen Corey Mackin und Denis Shevyrin. Sie wurden von den Teamkollegen zu den Walsh-Vertretern gewählt. Bereits in den ersten Testspielen trug Dominic Walsh das „C“ des Kapitäns auf dem Trikot. (hof)

Mehr Artikel