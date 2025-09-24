Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eispiraten Crimmitschau
Neuzugang für die Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Robin Veber kommt per Förderlizenz aus Wolfsburg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist kann auf den 21-jährigen Angreifer zurückgreifen. Das Kunsteisstadion im Sahnpark sorgt bei ihm für Kindheitserinnerungen. Der Grund: Sein Papa spielte von 2005 bis 2007 für den ETC.

Mit der Verpflichtung von Stürmer Robin Veber reagiert Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau auf das Verletzungspech zum Start der neuen Saison. Er soll einen Teil der Lücken schließen, die aufgrund der Ausfälle von Tim Lutz (Schulteroperation/fehlt bis Dezember) und Ralf Rollinger (Kreuzbandriss/Saison beendet) entstanden ist. Robin...
