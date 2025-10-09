PSD-Arena und die längste Theke der Welt locken: Gastspiel der Eispiraten bei der Düsseldorfer EG wirkt wie ein Traum

Das Heimspiel des Crimmitschauer Eishockey-Zweitligisten am Freitag gegen Regensburg ist die Pflicht. Zur Kür am Sonntag kann sich das Team auf die große Unterstützung seiner Fans verlassen.

Die DEG: Drei Buchstaben, die für jede Menge deutsche Eishockeygeschichte stehen. Die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft, so der volle Name des Klubs vom Rhein, zählt zu den traditionsreichsten Vereinen des Landes. Acht Meistertitel holte das Team, dessen ehemalige Heimspielstätte an der Brehmstraße bis heute als einer der Kultorte der... Die DEG: Drei Buchstaben, die für jede Menge deutsche Eishockeygeschichte stehen. Die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft, so der volle Name des Klubs vom Rhein, zählt zu den traditionsreichsten Vereinen des Landes. Acht Meistertitel holte das Team, dessen ehemalige Heimspielstätte an der Brehmstraße bis heute als einer der Kultorte der...