Ein Fan, der mit einer Maske auf der Leiter steht, erinnerte an eine Tradition im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Sprechchöre „Henry Maske“ ließen nicht lange auf sich warten.
Ein Fan, der mit einer Maske auf der Leiter steht, erinnerte an eine Tradition im Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Sprechchöre „Henry Maske“ ließen nicht lange auf sich warten. Bild: Andreas Kretschel
Stefan Steinbock (mit dem Pokal) und die Akteure aus dem Oberliga-Meisterteam der Saison 1999/2000.
Stefan Steinbock (mit dem Pokal) und die Akteure aus dem Oberliga-Meisterteam der Saison 1999/2000. Bild: Andreas Kretschel
Auch ein Teil der Cheeleader kehrte in das Kunsteisstadion zurück.
Auch ein Teil der Cheeleader kehrte in das Kunsteisstadion zurück. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Retro-Day bei den Eispiraten Crimmitschau mit toller Stimmung und perfektem Ergebnis: Fünf Momente, die in Erinnerung bleiben
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geburtstagsglückwünsche und Tanzeinlagen sorgten für Gänsehautmomente. Wie vor 25 Jahren kletterte zu Spielbeginn ein Fan mit einer Maske auf die Leiter. Wird die Aktion wieder fester Bestandteil bei Eispiraten-Heimspielen?

2623 Zuschauer und die Akteure aus der Meistermannschaft der Saison 1999/2000 haben am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark etliche Gänsehautmomente erlebt. Die Eispiraten Crimmitschau bleiben durch den 2:1-Sieg gegen den EV Landshut auf Play-off-Kurs. Fünf Dinge, die vom Retro-Day in Erinnerung bleiben.
