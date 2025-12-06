Retro-Day bei den Eispiraten Crimmitschau mit toller Stimmung und perfektem Ergebnis: Fünf Momente, die in Erinnerung bleiben

Geburtstagsglückwünsche und Tanzeinlagen sorgten für Gänsehautmomente. Wie vor 25 Jahren kletterte zu Spielbeginn ein Fan mit einer Maske auf die Leiter. Wird die Aktion wieder fester Bestandteil bei Eispiraten-Heimspielen?

2623 Zuschauer und die Akteure aus der Meistermannschaft der Saison 1999/2000 haben am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark etliche Gänsehautmomente erlebt. Die Eispiraten Crimmitschau bleiben durch den 2:1-Sieg gegen den EV Landshut auf Play-off-Kurs. Fünf Dinge, die vom Retro-Day in Erinnerung bleiben.