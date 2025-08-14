Rückschlag für den ETC Crimmitschau: Eishockey-Verein fehlt Personal für das U20-Team

Kurz vor dem Start der Eissaison erfolgt der Rückzug aus dem Spielbetrieb. Dabei war schon viel organisiert – unter anderem Unterkünfte und Trainingszeiten. Was ist schief gelaufen?

Vieles, was benötigt wird, war organisiert: Unter anderem Trainingszeiten im Kunsteisstadion in Crimmitschau und Plätze in einem Wohnheim der Saxony International School (SIS) in Glauchau. Trotzdem kann der ETC Crimmitschau seinen auch intern umstrittenen Plan, erstmals wieder ein eigenes U20-Team an den Start zu schicken, nicht umsetzen. Der... Vieles, was benötigt wird, war organisiert: Unter anderem Trainingszeiten im Kunsteisstadion in Crimmitschau und Plätze in einem Wohnheim der Saxony International School (SIS) in Glauchau. Trotzdem kann der ETC Crimmitschau seinen auch intern umstrittenen Plan, erstmals wieder ein eigenes U20-Team an den Start zu schicken, nicht umsetzen. Der...