Schreckmoment bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: Mannschaftsarzt und Sanitäter eilen auf das Eis

Eispiraten Crimmitschau
DEG-Verteidiger Emil Quaas kommt mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus. Eispiraten-Stürmer Denis Shevyrin, der mit ihm zusammengeprallt ist, spricht über die Szene. Er sagt: „So etwas braucht man nicht.“
Schreckmoment am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: Bei der Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG lag Gästeverteidiger Emil Quaas zunächst regungslos auf dem Eis. Die 2956 Zuschauer merken schnell, dass es sich um eine ernste Situation handelt. Eispiraten-Mannschaftsarzt Matthias Modes...
