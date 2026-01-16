Schwarzer Freitag für die Eispiraten Crimmitschau: Vorsprung verspielt, Keeper patzt und Verteidiger scheidet verletzt aus

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat auch sein drittes Heimspiel im neuen Jahr verloren. Vor 2220 Zuschauern lief im zweiten und im dritten Drittel nicht mehr viel zusammen. Welches Fazit es von Trainer Jussi Tuores gab.

Nur 20 von 60 Minuten haben sich die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend mit Zweitliga-Format präsentiert. Die bittere Konsequenz: Sie kassierten im Heimspiel gegen die Steelers Bietigheim – nach einem ordentlichen ersten Drittel – eine verdiente 4:6 (4:2, 0:1, 0:3)-Pleite. Damit ging auch das dritte Heimspiel im neuen Jahr verloren. Vor... Nur 20 von 60 Minuten haben sich die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend mit Zweitliga-Format präsentiert. Die bittere Konsequenz: Sie kassierten im Heimspiel gegen die Steelers Bietigheim – nach einem ordentlichen ersten Drittel – eine verdiente 4:6 (4:2, 0:1, 0:3)-Pleite. Damit ging auch das dritte Heimspiel im neuen Jahr verloren. Vor...