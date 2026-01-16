MENÜ
Für Mario Scalzo war die Partie früh beendet: Er schied nach einem harten Bandencheck aus.
Für Mario Scalzo war die Partie früh beendet: Er schied nach einem harten Bandencheck aus. Bild: Andreas Kretschel
Die Eispiraten präsentierten sich im zweiten und dritten Drittel desolat.
Die Eispiraten präsentierten sich im zweiten und dritten Drittel desolat. Bild: Andreas Kretschel
Sebastian Streu traf doppelt: So richtig gejubelt hat der Mann mit der Nummer 89 im ersten Drittel nicht.
Sebastian Streu traf doppelt: So richtig gejubelt hat der Mann mit der Nummer 89 im ersten Drittel nicht. Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Schwarzer Freitag für die Eispiraten Crimmitschau: Vorsprung verspielt, Keeper patzt und Verteidiger scheidet verletzt aus
Von Holger Frenzel
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat auch sein drittes Heimspiel im neuen Jahr verloren. Vor 2220 Zuschauern lief im zweiten und im dritten Drittel nicht mehr viel zusammen. Welches Fazit es von Trainer Jussi Tuores gab.

Nur 20 von 60 Minuten haben sich die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend mit Zweitliga-Format präsentiert. Die bittere Konsequenz: Sie kassierten im Heimspiel gegen die Steelers Bietigheim – nach einem ordentlichen ersten Drittel – eine verdiente 4:6 (4:2, 0:1, 0:3)-Pleite. Damit ging auch das dritte Heimspiel im neuen Jahr verloren. Vor...
