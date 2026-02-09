„Selbst bemitleiden oder das Ruder herumreißen“: Angst vor dem Abstiegskampf ist bei den Eispiraten Crimmitschau spürbar

Der Eishockey-Zweitligist hat seit Jahresbeginn nur 8 von 36 möglichen Punkten geholt. Warum Trainer Jussi Tuores vor einem langen Frühling warnt und Greg Kreutzer die nächsten Aufgaben mit Play-off-Spielen vergleicht.

Innerhalb von 160 Sekunden haben die Eispiraten Crimmitschau die Chance auf Punkte beim EC Bad Nauheim aus der Hand gegeben. Sie kassierten am Sonntagabend eine 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Niederlage in der hessischen Kurstadt. Die Entscheidung fiel Mitte des letzten Drittels: Bad Nauheim versenkte die Scheibe zwischen der 50. und 53. Minute dreimal im...