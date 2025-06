Unruhe beim ETC Crimmitschau: Der nächste Nachwuchstrainer reicht seine Kündigung ein

Nach Torsten Heine folgt der Abschied von David Seidl. Der 41-Jährige hört kurz nach der bestandenen A-Lizenz-Prüfung auf, weil er lange die Klarheit zu seinen Aufgaben vermisste. Wie der Vorstand reagiert und warum der Eispiraten-Stammverein an vielen Stellschrauben dreht.

Zwischen den beiden Meldungen liegen gerade einmal 79 Tage. Im Mittelpunkt steht mit David Seidl (41) jeweils ein hauptamtlicher Eishockey-Nachwuchstrainer des ETC Crimmitschau. Der Verein gratulierte dem Coach am 5. März mit einem Beitrag auf dem Facebook-Kanal zur bestandenen A-Lizenz-Prüfung und sprach in dem Zusammenhang von...