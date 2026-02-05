MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Obwohl es keine Verstärkungen und keine Hilfe von Verbündeten gibt: Können Dylan Wruck und Co. am Freitag jubeln?
Obwohl es keine Verstärkungen und keine Hilfe von Verbündeten gibt: Können Dylan Wruck und Co. am Freitag jubeln? Bild: Andreas Kretschel
Obwohl es keine Verstärkungen und keine Hilfe von Verbündeten gibt: Können Dylan Wruck und Co. am Freitag jubeln?
Obwohl es keine Verstärkungen und keine Hilfe von Verbündeten gibt: Können Dylan Wruck und Co. am Freitag jubeln? Bild: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Verletzte, Verstärkungen und Verbündeter: Wie es um das Personal bei den Eispiraten Crimmitschau bestellt ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat wichtige Partien vor der Brust. Wer über das Comeback von zwei Stürmern entscheidet und was Kapitän Denis Shevyrin zur fehlenden Hilfe aus Bremerhaven sagt.

Das Personal bleibt überschaubar. Mit zwei Torhütern, sieben Verteidigern und zehn Stürmern geht Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau in die nächsten Spiele. Als Gegner warten Rosenheim zuhause am Freitag (ab 19.30 Uhr) und Bad Nauheim auswärts am Sonntag (ab 18.30 Uhr). Danach geht es am Dienstag ohne Fan-Unterstützung nach Weiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Was zur Horrorverletzung von Kapitän Dominic Walsh bekannt ist
Dominic Walsh, Kapitän der Eispiraten Crimmitschau, befindet sich im Krankenhaus.
Der Eishockey-Zweitligist muss länger auf den erfahrenen Stürmer verzichten. Der 36-Jährige hat nach dem Trainingsunfall eine Nacht auf der Intensivstation verbracht. Die Heilung wird rund drei Monate dauern.
Holger Frenzel
27.01.2026
2 min.
Eispiraten Crimmitschau und die Personalplanung: So geht es mit der sechsten und letzten Ausländerlizenz weiter
Trainer Jussi Tuores muss bei den Eispiraten Crimmitschau den Ausfall von etlichen Schlüsselspielern verkraften.
Dem Eishockey-Zweitligisten machen schmerzhafte Ausfälle zu schaffen. Warum Torhüter Christian Schneider pausiert und welche Aussage es zur Hilfe vom Förderlizenzpartner aus Bremerhaven gibt.
Holger Frenzel
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
Mehr Artikel