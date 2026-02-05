Verletzte, Verstärkungen und Verbündeter: Wie es um das Personal bei den Eispiraten Crimmitschau bestellt ist

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat wichtige Partien vor der Brust. Wer über das Comeback von zwei Stürmern entscheidet und was Kapitän Denis Shevyrin zur fehlenden Hilfe aus Bremerhaven sagt.

Das Personal bleibt überschaubar. Mit zwei Torhütern, sieben Verteidigern und zehn Stürmern geht Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau in die nächsten Spiele. Als Gegner warten Rosenheim zuhause am Freitag (ab 19.30 Uhr) und Bad Nauheim auswärts am Sonntag (ab 18.30 Uhr). Danach geht es am Dienstag ohne Fan-Unterstützung nach Weiden...