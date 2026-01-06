Verteidiger der Eispiraten Crimmitschau hart im Nehmen: Mario Scalzo büßt kurz nach Weihnachten drei Zähne ein

Eishockey-Profis sind leidensfähig, das beweist der 41-jährige Verteidiger des Zweitligisten aus Westsachsen. Jetzt steckt der älteste Spieler der DEL 2 unter einer Ausrüstung aus dem Nachwuchs.

Hartgesotten. Unerschütterlich. Robust. Diese und ähnliche Adjektive werden oft in Zusammenhang mit Eishockey-Profis gewählt. Dass es sich dabei um passende Worte handelt, zeigt das Beispiel von Mario Scalzo. Der Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ist mit seinen 41 Jahren der älteste Spieler in der Deutschen... Hartgesotten. Unerschütterlich. Robust. Diese und ähnliche Adjektive werden oft in Zusammenhang mit Eishockey-Profis gewählt. Dass es sich dabei um passende Worte handelt, zeigt das Beispiel von Mario Scalzo. Der Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ist mit seinen 41 Jahren der älteste Spieler in der Deutschen...