Vertriebschef, Schulleiter und Klempner: Das machen die Eishockey-Cracks aus dem Meisterteam des ETC Crimmitschau heute

Viele Akteure aus der Oberligamannschaft stehen ein Vierteljahrhundert später fest im Berufsleben. Wer sein Wissen an Schüler weitergibt, wer die Eislöwen-Heimspiele verfolgt und wer mit Fahrrädern sein Geld verdient.

Einige Akteure, die in der Saison 1999/2000 mit dem ETC Crimmitschau den Oberliga-Meistertitel gewonnen haben, halten dem Eishockey bis heute die Treue. Und kommen regelmäßig mit gegnerischen Teams in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Dirk Rohrbach als Geschäftsführer der Lausitzer Füchse aus Weißwasser, Martin Sekera als Co-Trainer des EHC... Einige Akteure, die in der Saison 1999/2000 mit dem ETC Crimmitschau den Oberliga-Meistertitel gewonnen haben, halten dem Eishockey bis heute die Treue. Und kommen regelmäßig mit gegnerischen Teams in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Dirk Rohrbach als Geschäftsführer der Lausitzer Füchse aus Weißwasser, Martin Sekera als Co-Trainer des EHC...