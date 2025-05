„Wie ein zweites Zuhause“: Warum Torhüter Christian Schneider der Abschied von den Eispiraten Crimmitschau so schwer fällt

Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau gibt es auf der Torhüter-Position einen Umbruch. Christian Schneider muss sich nach vier Jahren in Westsachsen auf Clubsuche begeben.

66 Einsätze hat Christian Schneider für die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) absolviert. Und die Rolle des zweiten Torhüters in den letzten vier Jahren eigentlich perfekt ausgefüllt: Ruhig in der Kabine und zuverlässig – wenn er gebraucht wurde – auf dem Eis. Weitere Einsätze und weitere Spielzeiten im...