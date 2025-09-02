Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trainer Jussi Tuores schickt in den nächsten Testspielen der Eispiraten Crimmitschau nur seine bestmögliche Formation auf das Eis.
Trainer Jussi Tuores schickt in den nächsten Testspielen der Eispiraten Crimmitschau nur seine bestmögliche Formation auf das Eis.
Eispiraten Crimmitschau
„Wir bestreiten ab jetzt jedes Spiel mit der bestmöglichen Aufstellung“: Trainer Jussi Tores beendet Rotation bei Eispiraten Crimmitschau
Von Holger Frenzel
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau haben einige Stammkräfte schon in der Vorbereitungsphase eine Verschnaufpause erhalten. Nach der Testspiel-Pleite in Leipzig gibt es ein Umdenken. Warum?

Nach vier von sieben Vorbereitungsspielen wird das Rotationsmodell beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau für beendet erklärt. Trainer Jussi Tuores hatte zuletzt einigen Stammkräften eine Verschnaufpause gegönnt. Bei der 1:3-Niederlage beim Oberligisten in Leipzig fehlten Mirko Sacher, Adam McCormick, Dominic Walsh, Dylan Wruck,...
