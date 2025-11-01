Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim McGauley hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut.
Tim McGauley hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Tim McGauley hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut.
Tim McGauley hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eispiraten Crimmitschau
„Wir haben die besten Fans der Liga“: Tim McGauley und seine Liebeserklärung an die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der kanadische Center des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut. Und mit einer Tanzeinlage für die Unterstützung von den Rängen bedankt. Was steckt dahinter?

Tim McGauley hat am Freitagabend eine Sonderschicht eingelegt. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau fuhr nach Aufforderung der Fans zur Heine-Kurve, Attacke-Kurve, Haupttribüne und Gegengerade. Kurz nach dem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg gegen den EHC Freiburg hallte es von den Rängen in Richtung von Tim McGauley zudem...
