„Wir haben die besten Fans der Liga“: Tim McGauley und seine Liebeserklärung an die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau

Der kanadische Center des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau hat sich am Freitagabend über einen Doppelpack gefreut. Und mit einer Tanzeinlage für die Unterstützung von den Rängen bedankt. Was steckt dahinter?

Tim McGauley hat am Freitagabend eine Sonderschicht eingelegt. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau fuhr nach Aufforderung der Fans zur Heine-Kurve, Attacke-Kurve, Haupttribüne und Gegengerade. Kurz nach dem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg gegen den EHC Freiburg hallte es von den Rängen in Richtung von Tim McGauley zudem... Tim McGauley hat am Freitagabend eine Sonderschicht eingelegt. Der Stürmer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau fuhr nach Aufforderung der Fans zur Heine-Kurve, Attacke-Kurve, Haupttribüne und Gegengerade. Kurz nach dem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg gegen den EHC Freiburg hallte es von den Rängen in Richtung von Tim McGauley zudem...