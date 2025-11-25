„Wir müssen warten, bis alle Unterschriften unter den Verträgen sind“: Teammanager Ronny Bauer zur Kommunikationsstrategie der Eispiraten Crimmitschau

In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Spielerkarussell. Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Die Personalentscheidung haben die Eispiraten am Dienstagvormittag bestätigt – mit Verspätung.

Für die Offensive des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gibt es wieder mehr personelle Alternativen. Der Club hat am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Stürmer Sebastian Streu verkündet. Der 26-Jährige kommt vom EHC Freiburg. Dagegen gibt es zur Einigung mit Stürmer Rihards Marenis, der nach Crimmitschau zurückkehren soll,...