Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau.
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Bild: IMAGO/Eibner
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau.
Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Bild: IMAGO/Eibner
Eispiraten Crimmitschau
„Wir müssen warten, bis alle Unterschriften unter den Verträgen sind“: Teammanager Ronny Bauer zur Kommunikationsstrategie der Eispiraten Crimmitschau
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Deutschen Eishockey Liga 2 dreht sich das Spielerkarussell. Sebastian Streu wechselt von Freiburg nach Crimmitschau. Die Personalentscheidung haben die Eispiraten am Dienstagvormittag bestätigt – mit Verspätung.

Für die Offensive des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gibt es wieder mehr personelle Alternativen. Der Club hat am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Stürmer Sebastian Streu verkündet. Der 26-Jährige kommt vom EHC Freiburg. Dagegen gibt es zur Einigung mit Stürmer Rihards Marenis, der nach Crimmitschau zurückkehren soll,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen Starbulls Rosenheim: Im Spielaufbau fehlen Präzision und Lockerheit
Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Heimspiel gegen Rosenheim verloren.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende nur einen Zähler eingefahren. In der Offensive lief nicht viel zusammen. Trainer Jussi Tuores sagte mit Blick auf den kleinen Kader: „Bei uns war nichts mehr im Tank.“
Holger Frenzel
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
21.11.2025
2 min.
Eispiraten Crimmitschau: Suche nach neuem Kontingentstürmer ist von Erfolg gekrönt
Die Fans der Eispiraten Crimmitschau dürfen sich auf einen Neuzugang für die Offensive freuen.
Der Eishockey-Zweitligist reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle. Ein alter Bekannter steht vor der Rückkehr in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
16:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 11 Bilder
Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel