Felix Thomas in der Doppelrolle: Links in der Werkstatt der Firma SIS Scholz in Neukirchen und rechts im Trikot der Eispiraten Crimmitschau.
Felix Thomas in der Doppelrolle: Links in der Werkstatt der Firma SIS Scholz in Neukirchen und rechts im Trikot der Eispiraten Crimmitschau. Bild: collage: Andreas Kretschel
Eispiraten Crimmitschau
Zwischen Eispiraten Crimmitschau und Handwerksbetrieb: Wie Felix Thomas sein Doppelleben meistert
Redakteur
Von Holger Frenzel
Freie Tage gelten beim Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten als Mangelware. Der 37-Jährige startet parallel zum Sport ins Berufsleben. Was darunter leidet und welches Privileg dabei bewusst wird.

Er steht in 32 von 39 Punktspielen auf dem Eis. Er kommt auf eine durchschnittliche Einsatzzeit von 15 Minuten und 15 Sekunden pro Spiel. Statistiken, die zeigen, dass Verteidiger Felix Thomas aktuell ein fester Bestandteil im Team des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ist. Was nur wenige wissen und sehen: Der 37-Jährige ist –...
