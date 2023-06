Es ist amtlich: Ronny Thielemann und der FSV Zwickau gehen getrennte Wege

Der künftige Fußball-Regionalligist gibt die einvernehmliche Vertragsauflösung bekannt. Hat der Rückzug des Trainers etwas mit dem geplatzten Millionendeal eines Investors zu tun?

Zwickau. Es kam, wie es kommen musste: Ronny Thielemann hat am Freitag beim FSV Zwickau die Brocken hingeworfen. Nach Angaben des künftigen Fußball-Regionalligisten sei dies "in beiderseitigem Einvernehmen" passiert. Aufgrund der Finanzkrise ist die Kaderplanung für die kommende Saison auf Eis gelegt. Der FSV muss eine Million Euro auftreiben, um handlungsfähig zu sein. Dafür hatte der Verein am Mittwoch den Sponsoren einen Sanierungsplan vorgelegt. Unter den wirtschaftlichen Engpässen sah Thielemann aber offenbar keine Basis, in Zwickau einen erfolgreichen Karriereeinstieg als Cheftrainer im Profibereich hinzubekommen. Der gebürtige Schlemaer wies bereits vor der Vertragsauflösung von sich, dass sein Rückzug mit den gescheiterten Verhandlungen des FSV mit dem türkischen Investor Baris Günes in Zusammenhang stehen könnten. Der Millionendeal (Erwerb von 10 Prozent Anteilen der FSV-Spielbetriebs-GmbH für eine Million Euro) war vergangene Woche geplatzt. Laut Medienberichten soll Günes als Berater von Thielemann fungieren.

Wer nun neuer Trainer und damit Hauptverantwortlicher bei der Zusammenstellung einer Mannschaft wird, ist offen. Erst zwei Spieler - Routinier Davy Frick und Youngster Yannick Linnemann aus der A-Jugend - besitzen ein gültiges Arbeitspapier beim FSV. Am Montag will der Verein die erste Vertragsverlängerung eines Spielers bekanntgeben.

Thielemann war am 20. Februar des Jahres Nachfolger des beurlaubten Joe Enochs in Zwickau geworden, konnte am Kader allerdings wegen des geschlossenen Transferfensters keine Veränderungen mehr vornehmen. Die mit seiner Verpflichtung einhergehende Hoffnung auf den Klassenerhalt mussten die Fans zwei Spieltage vor Saisonende begraben. In 15 Drittligaspielen unter Thielemanns Regie holte sein Team 15 Zähler. tp