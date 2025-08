Finals in Dresden: Turnerin Karina Schönmaier kürt sich erstmals zur Deutschen Meisterin im Mehrkampf

Die Europameisterin vom TuS Chemnitz-Altendorf zeigte beim Wettkampf in der Joynext-Arena am Freitagabend an allen vier Geräten kaum Schwächen. Es war die Krönung einer sehr guten Bilanz für den Verein, die aber auch Sorgenfalten beinhaltete.

Das deutsche Gerätturnen der Frauen ist fest in der Hand der Sportlerinnen vom TuS Chemnitz-Altendorf. Bei der Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf am Freitagabend im Rahmen der Finals in Dresden gingen am Ende zwei von drei Medaillen an die Starterinnen vom Bundesstützpunkt. An der Spitze stand dabei Europameisterin Karina Schönmaier, die nach... Das deutsche Gerätturnen der Frauen ist fest in der Hand der Sportlerinnen vom TuS Chemnitz-Altendorf. Bei der Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf am Freitagabend im Rahmen der Finals in Dresden gingen am Ende zwei von drei Medaillen an die Starterinnen vom Bundesstützpunkt. An der Spitze stand dabei Europameisterin Karina Schönmaier, die nach...