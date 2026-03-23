DTB-Pokal: Schönmaier und Quaas turnen zu Gold

Für die beiden Kunstturnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf hat sich der Ausflug nach Stuttgart gelohnt. Im Mixed-Wettbewerb gewannen sie mit dem deutschen Sextett vor Schweiz, Australien und Kanada.

Als beim internationalen DTB-Pokal in Stuttgart am Sonntag die letzten Entscheidungen fielen, befanden sich die Kunstturnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf bereits auf dem Heimweg. Die erst 16 Jahre alte Debütantin Lara Baumgartl hatte knapp das Finale am Stufenbarren verpasst. Als beim internationalen DTB-Pokal in Stuttgart am Sonntag die letzten Entscheidungen fielen, befanden sich die Kunstturnerinnen des TuS Chemnitz-Altendorf bereits auf dem Heimweg. Die erst 16 Jahre alte Debütantin Lara Baumgartl hatte knapp das Finale am Stufenbarren verpasst.