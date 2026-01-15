60 Jahre Chemnitzer FC: Wie der Verein in der Türkei feierte

Der Fußball-Regionalligist weilt derzeit im Trainingslager im türkischen Lara. Trotz der Konzentration auf das Sportliche gab es ein paar spezielle Aktionen.

Doğum günün kutlu olsun, Chemnitzer FC. Oder frei auf deutsch übersetzt: Alles Gute zum Geburtstag, Chemnitzer FC. Der Fußball-Regionalligist befindet sich derzeit im Trainingslager an der türkischen Riviera in Lara. Dank der Zeitverschiebung konnten die mitgereisten Fans am Donnerstag bereits zwei Stunden vor den Anhängern in Chemnitz auf... Doğum günün kutlu olsun, Chemnitzer FC. Oder frei auf deutsch übersetzt: Alles Gute zum Geburtstag, Chemnitzer FC. Der Fußball-Regionalligist befindet sich derzeit im Trainingslager an der türkischen Riviera in Lara. Dank der Zeitverschiebung konnten die mitgereisten Fans am Donnerstag bereits zwei Stunden vor den Anhängern in Chemnitz auf...