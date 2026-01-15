MENÜ
Spieler, Offizielle und Fans des CFC konnten sich am Donnerstag in Lara über eine Torte freuen.
Bild: Torsten Ewers
Das Feuerwerk des CFC-Anhangs in Lara fiel ruhiger aus als das in der Heimat.
Bild: Torsten Ewers
Ein Banner mit dem Jubiläumslogo des Chemnitzer FC war bereits Anfang der Woche im Titanic Deluxe Hotel zu sehen.
Bild: Torsten Ewers
Chemnitzer FC
60 Jahre Chemnitzer FC: Wie der Verein in der Türkei feierte
Von Torsten Ewers
Der Fußball-Regionalligist weilt derzeit im Trainingslager im türkischen Lara. Trotz der Konzentration auf das Sportliche gab es ein paar spezielle Aktionen.

Doğum günün kutlu olsun, Chemnitzer FC. Oder frei auf deutsch übersetzt: Alles Gute zum Geburtstag, Chemnitzer FC. Der Fußball-Regionalligist befindet sich derzeit im Trainingslager an der türkischen Riviera in Lara. Dank der Zeitverschiebung konnten die mitgereisten Fans am Donnerstag bereits zwei Stunden vor den Anhängern in Chemnitz auf...
