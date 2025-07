Auffällige Blutwerte: Chemnitzer FC muss auf wichtigen Spieler verzichten

Bei Vize-Kapitän Robert Zickert wurden auffällige Blutwerte festgestellt. Wann er wieder einsatzfähig ist, bleibt offen.

Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Wochen auf Robert Zickert verzichten. Wie der Fußball-Regionalligist am Mittwoch mitteilte, wurde beim Vize-Kapitän des Teams bei einer sportmedizinischen Untersuchung ein auffälliger Blutwert festgestellt. Eine genaue Diagnose stehe noch nicht fest. In den zurückliegenden Tagen wurden bereits umfassende...