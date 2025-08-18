Aus der 4. in die 7. Liga: Wie Ex-CFC-Profi Robert Zickert den Weg zu den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau fand

Es war die Überraschung in der Lunzenauer Startelf am Sonntag: Robert Zickert lief für den Sachsenklasse-Aufsteiger auf und soll nun helfen, die Klasse zu halten. Das klappte zum Auftakt schon gut.

Wer am Sonntag die Aufstellung der Lunzenauer Fußballer bei ihrer Sachsenklasse-Premiere aufmerksam studiert hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Mit der Rückennummer 27 stand plötzlich ein Akteur in der Startelf, der in dieser Saison eigentlich noch in der Regionalliga Nordost auf Punktejagd gehen wollte. Robert Zickert hatte... Wer am Sonntag die Aufstellung der Lunzenauer Fußballer bei ihrer Sachsenklasse-Premiere aufmerksam studiert hat, dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Mit der Rückennummer 27 stand plötzlich ein Akteur in der Startelf, der in dieser Saison eigentlich noch in der Regionalliga Nordost auf Punktejagd gehen wollte. Robert Zickert hatte...