Bozic rettet Chemnitzer FC späten Punkt gegen den BFC Dynamo

Die erwartete Reaktion nach dem 0:4 in Zwickau ist größtenteils ausgeblieben. In einem zähen Heimspiel retteten die Himmelblauen in der Fußball-Regionalliga erst in der Schlussphase wenigstens einen Zähler.

Dieser kalte Freitagabend war für den Großteil der 4.237 Zuschauer nicht vergnügungssteuerpflichtig. Denn die von den Fans nach dem 0:4-Debakel in Zwickau erhoffte Reaktion des Chemnitzer FC blieb im Heimspiel gegen den BFC Dynamo größtenteils aus. Gegen den DDR-Serienmeister mussten sich die Himmelblauen nach zähen 90 Minuten mit einem... Dieser kalte Freitagabend war für den Großteil der 4.237 Zuschauer nicht vergnügungssteuerpflichtig. Denn die von den Fans nach dem 0:4-Debakel in Zwickau erhoffte Reaktion des Chemnitzer FC blieb im Heimspiel gegen den BFC Dynamo größtenteils aus. Gegen den DDR-Serienmeister mussten sich die Himmelblauen nach zähen 90 Minuten mit einem...