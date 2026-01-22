MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim 20. Klinikum-Cup streben die Organisatoren eine Rekordkulisse an.
Beim 20. Klinikum-Cup streben die Organisatoren eine Rekordkulisse an. Bild: Chemnitzer FC
Am 15. Januar wurde der CFC 60 Jahre alt. Im Trainingslager in der Türkei gab es zu diesem Anlass eine Torte.
Am 15. Januar wurde der CFC 60 Jahre alt. Im Trainingslager in der Türkei gab es zu diesem Anlass eine Torte. Bild: Torsten Ewers
Jens Seidel ist der Vorsitzende des Fördervereins für Jugend, Sport und Soziales.
Jens Seidel ist der Vorsitzende des Fördervereins für Jugend, Sport und Soziales. Bild: Knut Berger/Archiv
Beim 20. Klinikum-Cup streben die Organisatoren eine Rekordkulisse an.
Beim 20. Klinikum-Cup streben die Organisatoren eine Rekordkulisse an. Bild: Chemnitzer FC
Am 15. Januar wurde der CFC 60 Jahre alt. Im Trainingslager in der Türkei gab es zu diesem Anlass eine Torte.
Am 15. Januar wurde der CFC 60 Jahre alt. Im Trainingslager in der Türkei gab es zu diesem Anlass eine Torte. Bild: Torsten Ewers
Jens Seidel ist der Vorsitzende des Fördervereins für Jugend, Sport und Soziales.
Jens Seidel ist der Vorsitzende des Fördervereins für Jugend, Sport und Soziales. Bild: Knut Berger/Archiv
Chemnitzer FC
CFC-Jubiläumsaktionen, Gastfamilien und Spendengelder: So soll der 20. Klinikum-Cup ablaufen
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das U12-Hallenfußballturnier hat jedes Jahr einen großen Zulauf. Was es am Samstag für Neuerungen gibt – und über welchen Aspekt sich die Organisatoren besonders freuen.

Die Welt zu Gast bei Freunden – so lautete das offizielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Ein Hauch davon soll auch bei der 20. Auflage des Klinikum-Cups am Samstag in der Chemnitzer Hartmannhalle wieder wehen, wenn zwölf Mannschaften der Altersklasse U12 um den Siegerpokal kämpfen. Darauf legt Jens Seidel großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
19.01.2026
4 min.
Knallhart wie sein Idol der „Eisenfuß“: CFC-Fahnenträger Gerdl lässt sich von Rippenbruch nicht stoppen
 5 Bilder
CFC-Fahnenträger Gerdl erfüllt seinen „Dienst“ auch im Ausland – wie aktuell im Trainingslager in der Türkei.
Seit 2011 läuft Gerd Leisring vor den Heimspielen des Chemnitzer FC eine Runde durch das Fußballstadion. Seine emotionalsten Momente – und was der 66-Jährige zu einem etwaigen Nachfolger sagt.
Torsten Ewers
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
13.01.2026
3 min.
Mit Überraschungen und Mannschaftsabend in der Türkei: So feiert der Chemnitzer FC in dieser Woche seinen 60. Geburtstag
Der FCK, der FC Karl-Marx-Stadt also, spielt in der Fankurve des Chemnitzer FC noch immer eine große Rolle. Am Donnerstag wird der Verein 60 Jahre alt.
Am Donnerstag begeht der Verein seinen Ehrentag. Die ganz große Party soll einen Monat später im Heimspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig steigen – inklusive einer besonderen Ehrung.
Torsten Ewers
Mehr Artikel