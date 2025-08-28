CFC-Sportdirektor Chris Löwe nach Niederlage in Leipzig: Am Ende des Tages waren wir nicht gut genug

Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC hat im Regionalligaspiel bei Lok Leipzig keine realistische Chance auf ein Remis und kann auch aus einer personellen Überzahl kein Kapital schlagen. Der Sportchef fordert jetzt eine Reaktion von den Spielern.
Zum Glück dauerte die Busfahrt vom Bruno-Plache-Stadion Leipzig bis ins Sportforum Chemnitz am Mittwochabend nicht so lange. Denn an Bord herrschte keine vergnügungssteuerpflichtige Stimmung. Schließlich hatte der Chemnitzer FC zuvor sein Fußball- Punktspiel beim amtierenden Regionalliga-Meister 1. FC Lokomotive Leipzig 1:2 (0:1) verloren.
