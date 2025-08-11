Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im letzten Spiel in Luckenwalde, das mit 1:2 verloren ging, hatte CFC-Coach Benjamin Duda einiges zu notieren.
Im letzten Spiel in Luckenwalde, das mit 1:2 verloren ging, hatte CFC-Coach Benjamin Duda einiges zu notieren. Bild: Imago
Im letzten Spiel in Luckenwalde, das mit 1:2 verloren ging, hatte CFC-Coach Benjamin Duda einiges zu notieren.
Im letzten Spiel in Luckenwalde, das mit 1:2 verloren ging, hatte CFC-Coach Benjamin Duda einiges zu notieren. Bild: Imago
Chemnitzer FC
CFC-Trainer Duda freut sich vor Partie gegen Chemie über ein Luxusproblem
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Himmelblauen beschließen den 3. Spieltag in der Fußball-.Regionalliga-Nordost mit dem Spiel gegen die Leipziger. Die Gäste sind bisher noch ohne Punkt.

Die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost ist noch jung. Deshalb will sich Benjamin Duda auch noch nicht jetzt darüber äußern, welche Kicker in den kommenden Wochen seine Stammelf bilden werden. „Ich denke, dass nach dem sechsten Spieltag diesbezüglich eher Klarheit besteht“, sagte der Chefcoach des Chemnitzer FC.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
13.08.2025
3 min.
Marx macht Chemnitz glücklich: CFC feiert zweiten knappen Heimsieg in dieser Saison
Er wurde zum Matchwinner: Jonas Marx (links) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig.
Die Regionalligafußballer haben gegen Chemie Leipzig mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte ein junger Neuzugang, dessen Nachname zum einstigen FC Karl-Marx-Stadt passt wie kein zweiter.
Knut Berger
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
31.07.2025
2 min.
Auswärtsspiel in Luckenwalde: So will sich der Chemnitzer FC in einen Lauf spielen
Vor dem Auswärtsspiel des Chemnitzer FC beim FSV Luckenwalde informierte Chefcoach Benjamin Duda über den aktuellen Stand.
Der Chemnitzer FC muss in der Fußball-Regionalliga am Samstag in Luckenwalde bestehen. Für Cheftrainer Duda ist es eine besondere Rückkehr.
Knut Berger
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel