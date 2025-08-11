CFC-Trainer Duda freut sich vor Partie gegen Chemie über ein Luxusproblem

Die Himmelblauen beschließen den 3. Spieltag in der Fußball-.Regionalliga-Nordost mit dem Spiel gegen die Leipziger. Die Gäste sind bisher noch ohne Punkt.

Die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost ist noch jung. Deshalb will sich Benjamin Duda auch noch nicht jetzt darüber äußern, welche Kicker in den kommenden Wochen seine Stammelf bilden werden. „Ich denke, dass nach dem sechsten Spieltag diesbezüglich eher Klarheit besteht“, sagte der Chefcoach des Chemnitzer FC. Die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost ist noch jung. Deshalb will sich Benjamin Duda auch noch nicht jetzt darüber äußern, welche Kicker in den kommenden Wochen seine Stammelf bilden werden. „Ich denke, dass nach dem sechsten Spieltag diesbezüglich eher Klarheit besteht“, sagte der Chefcoach des Chemnitzer FC.