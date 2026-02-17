Chemnitzer FC: Bange Blicke Richtung Berlin nach erneuten Spielabsagen?

In der Fußball-Regionalliga ist für den CFC am Sonntag die Partie beim BFC Preussen angesetzt. Doch es gibt schlechte Omen.

Der Chemnitzer FC ist in der Fußball-Regionalliga Nordost (1:0-Sieg in Magdeburg und 3:0-Erfolg gegen Lok Leipzig) gut in Form. Ob die Mannschaft am Sonntag beim BFC Preussen in Berlin nachlegen kann, erscheint fraglich. Denn aus der Hauptstadt und deren unmittelbarer Umgebung gibt es schlechte Nachrichten: Die Heimspiele der VSG Altglienicke...