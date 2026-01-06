Chemnitzer FC: Bei welcher Entscheidung in der ersten Trainingswoche die Spieler ein Mitspracherecht haben

Am Sonntag fliegt der Fußball-Regionalligist zum Trainingslager in die Türkei. Auf welche Aspekte Chefcoach Benjamin Duda in den Einheiten bis dahin den Schwerpunkt legt.

„Wir wollen das Beste aus der Situation machen.“ Dieser Satz war am Montag beim Trainingsauftakt der Wintervorbereitung beim Chemnitzer FC des Öfteren zu hören. So beendete Trainer Benjamin Duda seine erste Ansprache an das Team, nachdem die Mannschaft geschlossen die Kabinen verlassen hatte. Ein offizielles Spiel wäre auf dem...