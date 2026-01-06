MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benjamin Duda (Mitte) schwört seine Mannschaft auf die Wintervorbereitung ein.
Benjamin Duda (Mitte) schwört seine Mannschaft auf die Wintervorbereitung ein. Bild: PICTURE POINT
Benjamin Duda (Mitte) schwört seine Mannschaft auf die Wintervorbereitung ein.
Benjamin Duda (Mitte) schwört seine Mannschaft auf die Wintervorbereitung ein. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Bei welcher Entscheidung in der ersten Trainingswoche die Spieler ein Mitspracherecht haben
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag fliegt der Fußball-Regionalligist zum Trainingslager in die Türkei. Auf welche Aspekte Chefcoach Benjamin Duda in den Einheiten bis dahin den Schwerpunkt legt.

„Wir wollen das Beste aus der Situation machen.“ Dieser Satz war am Montag beim Trainingsauftakt der Wintervorbereitung beim Chemnitzer FC des Öfteren zu hören. So beendete Trainer Benjamin Duda seine erste Ansprache an das Team, nachdem die Mannschaft geschlossen die Kabinen verlassen hatte. Ein offizielles Spiel wäre auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
4 min.
Trainingsauftakt beim Chemnitzer FC: Warum Tom Baumgart Frust schiebt, obwohl er endlich fit aus der Winterpause kommt
Tom Baumgart hatte zum Trainingsauftakt des Chemnitzer FC am Montag auch im Schnee viel Spaß.
Der Fußball-Regionalligist hat am Montag seine erste Einheit im Jahr 2026 absolviert. Der Ball lief mehr schlecht als recht, aber Spaß hatten dennoch alle. Ab Dienstag geht es in der Halle weiter.
Torsten Ewers
18:00 Uhr
4 min.
Hallenmasters: Was sich die Amateurkicker der Westsachsenauswahl gegen die Profis aus Jena und Chemnitz ausrechnen
Trainer Jens Haprich (rechts) hat zu den beiden Trainingseinheiten der Westsachsenauswahl für das ZEV-Hallenmasters nicht die komplette Mannschaft zur Verfügung.
Vor ausverkauftem Haus steigt am Samstag die 21. Auflage des Hallenfußballturniers in Zwickau. Über die Ziele des Außenseiters und die Herangehensweise von Titelverteidiger FSV Zwickau.
Anika Zimny
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
Mehr Artikel